Німець перевершив усіх попередників на чолі Ліверпуля.
Юрген Клопп, Getty Images
14 лютого 2023, 11:38
Ліверпуль у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги впевнено обіграв Евертон з рахунком 2:0.
За інформацією OptaJoe, для головного тренера "червоних" Юргена Клоппа ця перемога стала 250 на чолі команди.
Для досягнення такого показника німцю знадобилося 414 матчів, а його відсоток перемог складає – 60,4.
Таким чином, Клопп перевершив усіх своїх попередників на чолі Ліверпуля. Боб Пейслі здобув 250 перемогу у 448 грі, Білл Шенклі – у 472 матчі, а Том Вотсон – у 539 зустрічі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Евертон.