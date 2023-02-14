Ліверпуль у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги впевнено обіграв Евертон з рахунком 2:0.

За інформацією OptaJoe, для головного тренера "червоних" Юргена Клоппа ця перемога стала 250 на чолі команди.

Для досягнення такого показника німцю знадобилося 414 матчів, а його відсоток перемог складає – 60,4.

Таким чином, Клопп перевершив усіх своїх попередників на чолі Ліверпуля. Боб Пейслі здобув 250 перемогу у 448 грі, Білл Шенклі – у 472 матчі, а Том Вотсон – у 539 зустрічі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Евертон.