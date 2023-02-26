Англія

Крістіан Стелліні поділився своїми думками після гри з Челсі.

Тренер Тоттенгема Крістіан Стелліні прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги проти Челсі (2:0), зазначивши грамотне суддівство.

Також фахівець окремо відзначив Олівера Скіппа, який відкрив рахунок у матчі дальнім ударом.

"Арбітр був у порядку і пояснив нам ситуацію зі скасованим вилученням Хакіма Зієша. Системі ВАР був потрібен час, аби подивитися, чи було там умисний фол, тому суддівська бригада не поспішала ухвалювати рішення.

Сьогодні був блискучий момент для Скіппа, на який ми чекали цілий рік, бо останній рік він був поза полем. Минулого сезону через травму, а цього — через тактичні рішення. Він готовий, тому що багато тренувався й працював над собою. Він дивовижний хлопець і чудовий гравець. Такий гравець, як Скіпп, має розуміти, що якщо він буде багато тренуватися, то матиме можливість показати свою цінність.

Нашим бажанням було — перемогти, показати чудову гру і боротися за кожен м'яч, і ми раді за вболівальників, клуб і, звичайно ж, за нас і Антоніо Конте, який все ще вдома. Я очікую, що він повернеться на наступному тижні", - наводить слова Стелліні BBC.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Челсі.