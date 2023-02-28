Бразилець незабаром може приєднатися до загальної групи "канонірів".
Габріель Жезус, Getty Images
28 лютого 2023, 12:50
Нападник Арсеналу Габріель Жезус незабаром може закінчити відновлення після травми. Про це повідомляє Football London.
За інформацією джерела, 25-річний бразилець має шанс повернутися до загальної групи команди Мікеля Артети до найближчої паузи на матчі збірних, яка пройде у другій половині березня.
Однак, до цього моменту лондонська команда проведе шість поєдинків.
Нагадаємо, Жезус отримав травму коліна у матчі ЧС-2022 у Катарі, після чого був змушений перенести операцію.
Цього сезону Жезус провів 20 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.