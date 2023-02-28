Англія

Бразилець незабаром може приєднатися до загальної групи "канонірів".

Нападник Арсеналу Габріель Жезус незабаром може закінчити відновлення після травми. Про це повідомляє Football London.

За інформацією джерела, 25-річний бразилець має шанс повернутися до загальної групи команди Мікеля Артети до найближчої паузи на матчі збірних, яка пройде у другій половині березня.

Однак, до цього моменту лондонська команда проведе шість поєдинків.

Нагадаємо, Жезус отримав травму коліна у матчі ЧС-2022 у Катарі, після чого був змушений перенести операцію.

Цього сезону Жезус провів 20 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.