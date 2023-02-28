30-річний француз має проблеми з коліном.
Левен Кюрзава, Getty Images
28 лютого 2023, 15:38
Захисник Фулгема Левен Кюрзава може пропустити частину нинішнього сезону, що залишилася, через травму. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 30-річний француз має проблеми з коліном, а точніше у нього розрив зв'язки після отриманого удару на тренуванні.
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Інформацію про травму підтвердив сам футболіст, поділившись фото із бандажом на коліні.
Кюрзава виступає за "дачників" із літа минулого року на правах оренди, а його контракт належить ПСЖ.
У поточній кампанії Левен провів шість матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.