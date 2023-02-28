Англія

30-річний француз має проблеми з коліном.

Захисник Фулгема Левен Кюрзава може пропустити частину нинішнього сезону, що залишилася, через травму. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 30-річний француз має проблеми з коліном, а точніше у нього розрив зв'язки після отриманого удару на тренуванні.

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Інформацію про травму підтвердив сам футболіст, поділившись фото із бандажом на коліні.

Кюрзава виступає за "дачників" із літа минулого року на правах оренди, а його контракт належить ПСЖ.

У поточній кампанії Левен провів шість матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.