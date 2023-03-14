Бразилець може повернутись в чемпіонат Англії.
Рафінья, getty images
14 березня 2023, 23:26
Вінгер Барселони Рафінья може змінити команду вже влітку. Бразилець зацікавив три клуби чемпіонату Англії, повідомляє видання Sport.es.
Стверджується, що 26-річний футболіст входить до шортліста Челсі, Ньюкасла та Арсеналу, які готові зробити пропозицію влітку..
У цьому сезоні Рафінья забив дев'ять голів і зробив дев'ять результативних передач в 37 іграх за Барселону у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона не продала бразильського вінгера в Арсенал взимку за велику суму.