Англія

Валлійський клуб належить голлівудським зіркам.

Манчестер Юнайтед під час літнього турне по США зіграє товариським матч проти Рексема. Про це повідомляє прес-служба валлійського клубу.

Виставкова гра пройде у Сан-Дієго, 25 липня.

Зазначимо, що Рексемом володіють голлівудські актори – Райан Рейнольдс та Роб Макелхенні, які купили клуб у 2020 році.

Крім матчу з "червоними дияволами", Рексем має намір провести контрольний матч із Челсі, переговори з яким ведуться зараз.

Також додамо, що МЮ та Рексем провели між собою п'ять поєдинків, які усі виграли "червоні дияволи" із загальним рахунком 17:2. Остання гра пройшла 1995 року в рамках Кубка Англії, яка закінчилася перемогою МЮ з рахунком 5:2.