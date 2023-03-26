Англія

Манкуніанці хочуть придбати португальського страйкера.

Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш влітку може змінити клубну прописку, повідомляє Record.

За інформацією джерела, у трансфері португальця зацікавлений Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що на його покупку англійський гранд готовий виділити 120 мільйонів євро. Саме ця сума прописана в контракті 21-річного футболіста. Наразі його угода з "орлами" розрахована до 2026 року.

У нинішньому сезоні форвард зіграв у 36 матчах, забив 24 голи та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Рамуш став клієнтом агентства Жорже Мендеша.