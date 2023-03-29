Англія

Іспанський фахівець поділився своїми планами на майбутнє.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував свої плани на майбутнє, заявивши, що хотів би попрацювати в англійській Прем'єр-лізі.

"Я багато стежу за англійською Прем'єр-лігою, бо хотів би там працювати. Дивлюся більше матчів АПЛ, ніж іспанської Ла Ліги. В Іспанії стежу лише за грандами.

Поки що я не бачу себе в АПЛ у червні. Я хотів би піти в команду з можливостями. Мені пощастило, бо моє життя наповнює мене на сто відсотків. Хочу працювати в Англії, але варіант із Іспанії виключати не буду.

Я мав пропозиції від збірних, але не від команд. Я хочу очолити сильну команду. Є кілька команд та збірних, які шукають тренера.

Я не думаю, що мій профіль тренера підійде для такої збірної як Бразилія. У цю команду потрібний інший профіль тренера. Ніхто з Бразилії не зв'язувався зі мною", — наводить слова Енріке Marca.

Нагадаємо, Енріке залишив збірну Іспанії після минулого ЧС-2022 у Катарі, де іспанці вилетіли на першій стадії плей-оф від Марокко. До цього Енріке тренував Рому, Сельту та Барселону.