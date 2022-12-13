ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Іспанський фахівець надав би Пабло Сарабії більше ігрового часу.

Колишній головний тренер національної збірної Іспанії Луїс Енріке, який залишив свою посаду після вильоту від Марокко до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, розповів, яке б зі своїх рішень він змінив під час катарського мундіалю.

"Якби я міг щось змінити на чемпіонаті світу, то дав би Сарабії більше ігрового часу. Він був одним із найкращих на тренуваннях перед грою з Марокко", — цитує слова Луїса Енріке Get Spanish Football News.

Зазначимо, що Пабло Сарабія відіграв на чемпіонаті світу-2022 лише дві хвилини, вийшовши в овертаймах проти Марокко і не забивши пенальті у післяматчевій серії.

Раніше Луїс Енріке заявив, що хоче повернутися до клубного футболу.