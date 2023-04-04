Англія

Італійський фахівець поділився своїми думками про чергову відставку до АПЛ.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував звільнення Грема Поттера з посади наставника Челсі.

"Я думаю, що ви надаєте занадто велике значення тренерам, тому що гравці завжди важливіші за все, і мені не подобається, коли тренерів звільняють, тому що відповідальність лежить не тільки на них — є ще гравці та клуб.

Хочу сказати спасибі Грему Поттеру. У мене команда з дуже гарним настроєм та менталітетом. Важко, коли не знаєш ситуацію чи іншу роздягальню. Не люблю говорити про інші команди та тренерів. Мені дуже шкода, бо коли виникають такі ситуації, вони сумні", — наводить слова Де Дзербі Mirror.

Нагадаємо, Поттер очолив Челсі у вересні минулого року, замінивши Томаса Тухеля. Його контракт був до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі може змінити Сімоне Індзагі на посаді головного тренера Інтера.