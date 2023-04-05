Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 4 квітня 2023 року, 21:45.

Лестер у перенесеному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився Астон Віллі (1:2).

Перемогу "левам" принесли забиті м'ячі у виконанні Воткінса та Траоре, а у господарів поля єдиний гол забив Барнс.

Зазначимо, що для Лестера це була перша гра після звільнення головного тренера Брендана Роджерса.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лестер — Астон Вілла в АПЛ:

Лестер - Астон Вілла 1:2

Голи: Барнс, 35 — Воткінс, 24, Траоре, 87.

Лестер: Іверсен — Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен — Менді, Ндіді, Дьюсбері-Голл, Меддісон (Перейра, 85), Барнс — Варді (Дака, 77).

Астон Вілла: Мартінес — Морено (Дінь, 85), Мінгс, Конса, Янг (Чемберс, 85) — Ремзі (Дуран, 79), Макгінн, Дуглас Луїс, Бейлі (Траоре, 87) — Буендіа, Воткінс.

Попередження: Кастань, Дьюсбері-Голл.

Вилучення: Дьюсбері-Голл.