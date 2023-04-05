Англія

Бруно Сальтор поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Бруно Сальтор прокоментував нічийний результат у перенесеному матчі восьмого туру АПЛ проти Ліверпуля (0:0).

"Важко отримати задоволення від того, що відбувається, коли ти так зосереджений на грі. Я намагався підказувати футболістам настільки, наскільки це можливо.

Після того, що сталося у неділю, ми вчора проводили відновлювальне заняття. Я намагався провести час із гравцями, поговорити з ними. Думаю, вони віддали усі сили.

Ми з Поттером близькі друзі, було важко після його звільнення. Складно бути тут без нього, але я намагаюся щосили.

Ми створювали моменти. Ми забили, та був офсайд. У хлопців все почне виходити – вони на це заслуговують. Ми нічого не дозволили створити Ліверпулю. Вони тиснули числом, але я задоволений грою нашої трійки у захисті.

У нас деякі гравці дотримуються посту, деякі повернулися після травми. Канте чудовий, він дуже добре грає і показує себе лідером. Ми зосередимося на щоденній роботі. Хлопці викладаються. Сезон дуже тяжкий. Вони теж люди, треба їм допомогти", - наводить слова Сальтора ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ліверпуль.