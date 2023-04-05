Англія

Юрген Клопп поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічийний результат у перенесеному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги проти Челсі (0:0).

"Команди зустрічалися минулого року у двох фіналах, і це були найкращі матчі з рахунком 0:0, що я бачив. Сьогодні зустрічалися команди, не впевнені в собі, але готові битися. Ми задоволені очком, було багато хорошого. Ми виявили бійцівський характер і маємо рухатися далі.

Ми мали проблеми з останньою лінією спочатку, але тричі ми вносили зміни. Були хитрі передачі за спину, але ми зуміли відреагувати та поступово додавали по ходу гри. Півзахисники добре взаємодіяли. В атаці ми створювали моменти. Це був не найвидовищніший матч, але це був крок уперед. Саме це ми і повинні робити – йти вперед, іноді маленькими кроками.

Я й не думав, що команда, у складі якої було шість змін, проведе найкращий матч у сезоні, але ті, хто вийшов на поле, скористалися можливістю та показали, що готові.

Зараз не можна говорити про свою мету, якщо ми не набираємо очки. Ми не здаємося, боротимемося. Можна багато говорити, але треба доводити на полі. І ми бачили крок у правильному напрямку.

Дякувати Богу, таких сезонів у мене ще не було. Я б уже не був тренером Ліверпуля після пари таких сезонів. Нам треба прорватися, таке життя. Потрібно боротися за те, щоб змінити ситуацію", – наводить слова Клоппа ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ліверпуль.