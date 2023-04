2 квітня стало відомо, що шляхи Грема Поттера та Челсі розійшлися. Домашня поразка від Астон Вілли (0:2) стала останньою краплею терпіння нових власників "синіх". Англійський фахівець отримає солідну компенсацію (за чутками, 13 мільйонів фунтів), а "сині" розпочали пошук нового головного тренера. Швидше за все, до кінця сезону лондонську команду повторно очолить Френк Лемпард.

Football.ua аналізує основні причини, чому у Поттера нічого не вийшло на Стемфорд Бридж.

До Челсі за свою кар'єру Поттер тренував такі команди, як Естерсунд, Свонсі та Брайтон. Відверто кажучи, не найбільш вражаючий послужний список для тренера такої топ-команди, як Челсі. У планах власників "синіх" було призначити тренера, який буде працювати над проєктом найближчі кілька років, а то й більше. Саме тому йому дали контракт одразу на п'ять років, а не на два-три сезона.

Хто стане наступним головним тренером Челсі?

Ставка явно не спрацювала. І в цьому можна звинуватити керівництво Челсі: на ринку були доступні хороші фахівці, які у своїй кар'єрі вигравали великі трофеї, які вміють працювати під тиском у великій команді. Робити ставку на тренера, у якого у послужному списку трофеїв лише третя та четверта ліга Швеції, а також місцевий кубок – така собі ідея.

У всіх клубах, де працював Поттер, раніше не було такого тиску. І він не виявився готовим до того, що за кожен програний матч з нього питатимуть, а настрій уболівальників змінюватиметься.

Не можна сказати, що Поттер втратив роздягальню, але гравці відчули його слабкість: англієць питав у одного з футболістів, що про нього думає команда, а за спиною його жартівливо називали Гаррі Поттер. Грем виявився поки що не готовий до роботи в топ-клубі, проявивши себе "добрим копом". Але "хороший коп" у топ-клубі — це так не працює, якщо ми говоримо про високі завдання та цілі. Гравці відчували, що на відміну від попередніх менеджерів, Поттер намагався їх захистити та брати провину на себе, але часто їм не вистачало "поганого копа". Поттер ним у Челсі стати не зміг.

Також слід зазначити, що весь тренерський штаб Челсі не мав досвіду роботи у топ-клубі.

Далеко ходити не треба, можна згадати останній матч проти Астон Вілли: маючи в запасі центральних захисників Бадьяшиля та Чалобу, Поттер випускає на позиції ПЦЗ Ріса Джеймса. Гравець, який добре захищається, але корисніший і небезпечніший, як вінгбек. Його проходи флангом і простріли могли допомогти "синім" в атаці, але англієць був скований у своїх діях, бо Поттер вирішив, що в тій грі він гратиме центрального захисника. М'яко кажучи, дивне рішення.

Крім того, є питання щодо Кукурельї — іспанець проводить не найкращий сезон, часто помиляючись або показуючи непоказну гру в атаці, коли грає на позиції вінгбека, проте англієць старанно ставить його в стартовий склад.

У останніх матчах Поттер був настільки націлений на результат, що після одного голу своєї команди практично відразу випускав Коннора Галлагера замість одного з атакувальних гравців, при тому, що грати ще близько хвилин тридцяти. І, наприклад, у матчі проти Евертона (2:2) це не спрацювало, а коли потрібно було відіграватись – усі заміни вже були здійснені, а частина гравців групи атаки вже сиділа на лаві запасних після замін.

Ледве менше ніж за сім місяців так і не стало зрозуміло, який футбол і стиль хотів прищепити Челсі англійський тренер.

Тут складно звинуватити Поттера, адже малоймовірно, що він хотів таку ситуацію, коли на тренуваннях перебуває по 33-40 футболістів, що навіть не вистачає місця у роздягальні Михайлу Мудрику та Ноні Мадуеке, які перевдягалися у коридорі.

Graham Potter, addressing the Chelsea squad at Cobham on 1st February. pic.twitter.com/8pGzOVBfEN