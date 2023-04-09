"Стеклярі" здобули другу перемогу поспіль і трохи відірвалися від зони вильоту АПЛ, на відміну від Лідса.
Лідс - Крістал Пелес, Getty Images
09 квітня 2023, 17:56
Крістал Пелес у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях розгромив Лідс із рахунком 5:1.
Перемогу "склярам" принесли забиті м'ячі у виконанні Марка Геї, Еберечі Езе, Одсонна Едуара та Джордана Аю, який оформив дубль. У господарів поля єдиний м'яч забив Патрік Бемфорд.
Для гостей це була друга перемога поспіль, а Лідс продовжує чергувати поразки з перемогами.
Після 30 турів Крістал Пелес набрав 33 очки та посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Лідса — 29 балів та 16 рядок у двох очках від зони вильоту.
Лідс — Крістал Пелес 1:5
Голи: Бемфорд, 21 — Геї, 45+1, Аю, 53, 78, Езе, 56, Едуар, 70.
Лідс: Мельє — Фірпо (Крістенсен, 61), Стрейк, Кох, Ейлінг — Рока, Маккенні — Сіністерра (Родріго, 60), Ааронсон (Ньйонто, 61), Гаррісон — Бемфорд (Рюттер, 80).
Крістал Пелес: Джонстон — Мітчелл, Геї, Андерсен, Ворд (Клайн, 87) — Шлупп (Макартур, 80), Дукуре (Мілівоєвич, 81), Езе — Аю (Матета, 81), Олісе, Едуар (Г'юз, 74).
Попередження: Фірпо, Маккенні, Ньйонто — Ворд.