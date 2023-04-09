Англія

"Стеклярі" здобули другу перемогу поспіль і трохи відірвалися від зони вильоту АПЛ, на відміну від Лідса.

Крістал Пелес у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях розгромив Лідс із рахунком 5:1.

Перемогу "склярам" принесли забиті м'ячі у виконанні Марка Геї, Еберечі Езе, Одсонна Едуара та Джордана Аю, який оформив дубль. У господарів поля єдиний м'яч забив Патрік Бемфорд.

Для гостей це була друга перемога поспіль, а Лідс продовжує чергувати поразки з перемогами.

Після 30 турів Крістал Пелес набрав 33 очки та посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Лідса — 29 балів та 16 рядок у двох очках від зони вильоту.

Лідс — Крістал Пелес 1:5

Голи: Бемфорд, 21 — Геї, 45+1, Аю, 53, 78, Езе, 56, Едуар, 70.

Лідс: Мельє — Фірпо (Крістенсен, 61), Стрейк, Кох, Ейлінг — Рока, Маккенні — Сіністерра (Родріго, 60), Ааронсон (Ньйонто, 61), Гаррісон — Бемфорд (Рюттер, 80).

Крістал Пелес: Джонстон — Мітчелл, Геї, Андерсен, Ворд (Клайн, 87) — Шлупп (Макартур, 80), Дукуре (Мілівоєвич, 81), Езе — Аю (Матета, 81), Олісе, Едуар (Г'юз, 74).

Попередження: Фірпо, Маккенні, Ньйонто — Ворд.