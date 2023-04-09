Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 9 квітня 2023 року, 16:00.

У поєдинку 30 туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес у гостях впевнено обіграв Лідс (5:1).

Господарі поля відкрили рахунок у середині першого тайму зусиллями Бемфорда, але потім по ходу матчу пропустили п'ять голів у свої ворота. Авторами голів стали Геї, Езе, Едуар та Аю, який оформив дубль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лідс — Крістал Пелес в англійській Прем'єр-лізі:

Лідс — Крістал Пелес 1:5

Голи: Бемфорд, 21 — Геї, 45+1, Аю, 53, 78, Езе, 56, Едуар, 70.

Лідс: Мельє — Фірпо (Крістенсен, 61), Стрейк, Кох, Ейлінг — Рока, Маккенні — Сіністерра (Родріго, 60), Ааронсон (Ньйонто, 61), Гаррісон — Бемфорд (Рюттер, 80).

Крістал Пелес: Джонстон — Мітчелл, Геї, Андерсен, Ворд (Клайн, 87) — Шлупп (Макартур, 80), Дукуре (Мілівоєвич, 81), Езе — Аю (Матета, 81), Олісе, Едуар (Г'юз, 74).

Попередження: Фірпо, Маккенні, Ньйонто — Ворд.