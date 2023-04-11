Англія

Чемпіоншип оголосив імена претендентів на нагороди за підсумками сезону.

Стали відомі претенденти на нагороди найкращому гравцю та тренеру року за підсумками сезону у другому англійському дивізіоні – Чемпіоншипі. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

На нагороду найкращого тренера сезону претендують Венсан Компані (Бернлі), Майкл Каррік (Мідлсбро) та Марк Робінс (Ковентрі Сіті).

За нагороду найкращому гравцю боротимуться нападник Мідлсбро Чуба Акпом (25 голів), форвард Ковентрі Сіті Віктор Дьєкереш (18 голів та 9 ассистів) та півзахисник Бернлі Джош Браунхілл (6 голів та 8 передач).

На трофей кращого молодого гравця претендують півзахисник Бристоль Сіті Алекс Скотт (2 голи та 5 передач), хавбек Мідлсбро Хайден Хакні (2 м'ячі та 6 асистів) та вінгер Сандерленда Амад Діалло (11 голів та 3 асисти).

Переможців індивідуальних нагород буде оголошено 23 квітня.

Нагадаємо, Бернлі під керівництвом Компані вже достроково вийшов до АПЛ.