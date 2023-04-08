Англія

Команда Венсана Компані наступного сезону виступатиме в еліті.

У рамках 40 туру Чемпіоншипу Бернлі на виїзді переграв Мідлсбро з рахунком 1:2.

Голи Барнса та Робертса забезпечили команді Венсана Компані повернення до Прем'єр-ліги на наступний сезон.

Promotion back to the #PL at the first attempt! 👏



We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8 — Premier League (@premierleague) April 7, 2023

Бернлі після 39 зіграних матчів здобули 87 очок, випереджаючи Шеффілд Юнайтед на 11 очок. До кінця сезону ще 6 турів.

Відзначимо, що за промоушен також ведуть боротьбу Шеффілд Юнайтед, Лутон, Мідлсбро, Міллволл, Блекберн. Навіть ті команди, які йдуть у нижній половині таблиці, можуть потрапити до зони стикових матчів.