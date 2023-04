У рамках 40 туру Чемпіоншипу Бернлі на виїзді переграв Мідлсбро з рахунком 1:2.

Голи Барнса та Робертса забезпечили команді Венсана Компані повернення до Прем'єр-ліги на наступний сезон.

Promotion back to the #PL at the first attempt! 👏



We'll see you soon, @BurnleyOfficial! Congratulations! pic.twitter.com/eMagjOLgM8