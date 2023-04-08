Команда Венсана Компані наступного сезону виступатиме в еліті.
Бернлі, Getty Images
08 квітня 2023, 00:25
У рамках 40 туру Чемпіоншипу Бернлі на виїзді переграв Мідлсбро з рахунком 1:2.
Голи Барнса та Робертса забезпечили команді Венсана Компані повернення до Прем'єр-ліги на наступний сезон.
Бернлі після 39 зіграних матчів здобули 87 очок, випереджаючи Шеффілд Юнайтед на 11 очок. До кінця сезону ще 6 турів.
Відзначимо, що за промоушен також ведуть боротьбу Шеффілд Юнайтед, Лутон, Мідлсбро, Міллволл, Блекберн. Навіть ті команди, які йдуть у нижній половині таблиці, можуть потрапити до зони стикових матчів.