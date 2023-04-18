Англія

Єгипетський вінгер допоміг Ліверпулю розгромити Лідс, записавши на свій рахунок чергове досягнення.

У рамках заключного матчу 31 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості до Лідс Юнайтед, де здобув розгромну перемогу.

У цьому протистоянні дубль на свій рахунок записав вінгер "червоних" Мохамед Салах, якому за підсумками зустрічі з "павичами" підкорилося чергове індивідуальне досягнення в кар'єрі.

Перший гол у ворота Лідса від 30-річного єгиптянина, якому асистував Діогу Жота, став для Салаха 106-м у рамках АПЛ, забитим лівою ногою.

Цей показник став новим рекордом Прем'єр-ліги, проте в цьому ж матчі вінгер Ліверпуля закріпив своє досягнення ще одним голом лівою ногою, збільшивши показник до 107 м'ячів.

Раніше найкращим за кількістю голів лівою ногою в АПЛ був легендарний нападник Ліверпуля Роббі Фаулер (105), а трійку лідерів у цьому аспекті замикає ексфорвард Арсеналу та Манчестер Юнайтед Робін ван Персі (94).

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