Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Ноттінгемом Форестом.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди у матчі 32 туру АПЛ проти Ноттінгем Форест (3:2).

"Тяжкий матч проти команди з низьким блоком. Надзвичайно складний перший тайм, не створили багато, але й не багато дозволили супернику. Це важливо. Завжди потрібен позитивний початок гри. Позитивне налаштування допомагає контролювати це.

Жота мав чудову нагоду після стандарту, але потім Ноттінгем ускладнив гру своїми аутами. Але всі голи забили після стандартів, що дивно. Заслужили на три очки — це найголовніше.

Сподобалося, що команда не випала з гри, навіть коли Ноттінгем створював весь цей хаос за допомогою аутів. Занадто багато ситуацій, де не змогли правильно розібратися, але крім цього я дуже задоволений багатьма речами. Ми пропустили двічі занадто легко. У таких матчах треба контролювати м’яч. Не треба форсувати просування м’яча, а іноді саме цим і займалися.

Відверто кажучи, ми поки не має стосунку до боротьби за топ-4, але подивимося через кілька тижнів. На решту речей ми не маємо впливу. Граємо матч за матчем, наступний буде з Вест Гемом — дуже тяжкий. Але радий, що знову здобули три очки", - наводить слова Клоппа ВВС.

Після 31 гри Ліверпуль набрав 50 очок та посідає сьоме місце в АПЛ, відстаючи від Ньюкасла на четвертому рядку на шість балів, однак у "сорок" є гра в запасі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Ноттінгем Форест.