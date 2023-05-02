Англія

Наставник "синіх" оцінив перспективи українця у складі лондонського клубу.

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард прокоментував адаптацію українського вінгера Михайла Мудрика у складі "синіх".

"Є речі, які, напевно, не видно на поверхні і не відносяться безпосередньо до футболу. Але ми сподіваємося, що Мудрик стане для нас чудовим гравцем на багато років.

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За цей короткий період ви могли бачити сплески у його грі, але йому ще багато чого потрібно навчитися, і це абсолютно нормально для молодих гравців. Вінгерам потрібно вміти виконувати і оборонні функції, і для цього потрібен час. Інакше важко перемагати у матчах", — наводить слова Лемпарда Football.london.

Цього сезону Мудрик провів 13 матчів за Челсі, в яких відзначився двома результативними передачами.

Свій найближчий матч Челсі проведе сьогодні проти Арсеналу. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.