Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Брайтоном.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у матчі 28 туру АПЛ проти Брайтона (0:1).

"Ми мали явні моменти, чудові можливості, один гол треба було забивати. Ми маємо більш рішуче діяти у моментах, які створили у першому таймі.

Наприкінці ми подарували гол, а цього не повинно відбуватися. Також трохи не пощастило, бо судді не призначили штрафного майданчика перед кутовим.

Ця гра рукою Шоу — можливо, він втратив рівновагу або, його штовхнули в спину. Мій гнів більше пов'язаний зі штрафним ударом перед подачею кутового, штрафного так і не призначили. Було дуже багато жорстких підкатів.

Справа не в суддях, ми повинні реалізовувати моменти, бути холоднокровнішими і не допускати помилок, яких ми припустилися на останніх секундах. Все в наших руках, і ми маємо прийти в норму. Ми зробили уроки з матчу і повинні рухатися далі", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брайтон — Манчестер Юнайтед.