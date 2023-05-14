Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 13 травня 2023 року, 17:00.
Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон, Getty Images
14 травня 2023, 09:56
Манчестер Юнайтед у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Вулвергемптон (2:0).
Перемогу команді Еріка тен Гага принесли забиті м'ячі у виконанні Марсьяля та Гарначо.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон в 36 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон 2:0
Голи: Марсьяль 32, Гарначо 90+4.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 81), Лінделеф, Шоу, Еріксен (Фред, 81), Каземіро, Бруну Фернандеш, Санчо (Гарначо, 82), Антоні, Марсьяль (Вегорст, 69)
Вулверхемптон: Бентлі, Семеду, Доусон, Кілмен, Гомеш (Буено, 62), Нунеш, Леміна (Траоре, 75), Рубен Невеш, Дієго Коста (Хіменес, 78), Матеус Кунья (Поденсе, 61), Нету (Чхан, 46).
Попередження: Каземіро 36, Гарначо 90+5, Шоу 90+6 – Коста 15, Доусон 88.