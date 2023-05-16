Англія

Через проблеми зі здоров'ям 24-річний англієць пропустив чотири останні матчі.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт повернувся до тренувального процесу після операції. Про це повідомляє прес-служба "синіх".

Нагадаємо, 24-річний англієць мав проблеми з тазом, через що пропустив чотири останні матчі.

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В даний час Мейсон тренується за індивідуальною програмою, але незабаром він має повернутися до загальної групи.

У нинішньому сезоні Маунт провів 35 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість асистів.

У заключних матчах сезону Челсі зіграє проти Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ньюкасла.