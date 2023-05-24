Коуч не думає покидати манчестерський клуб.
ХОСЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
24 травня 2023, 11:56
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що не збирається йти з клубу, попри негаразди,Ю які можуть спіткати "містян".
"Я залишуся в Манчестер Сіті на наступний сезон. Я не думаю про відхід із клубу. Я залишуся в наступному сезоні навіть із сотнею порушеннями в АПЛ проти нас, не хвилюйтеся. Я буду тут", — цитує Гвардіолу журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
До речі, Хосеп Гвардіола прокоментував розгляд судових справ стосовно можливих махінацій збоку його клуба.