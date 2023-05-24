Англія

Коуч не думає покидати манчестерський клуб.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що не збирається йти з клубу, попри негаразди,Ю які можуть спіткати "містян".

"Я залишуся в Манчестер Сіті на наступний сезон. Я не думаю про відхід із клубу. Я залишуся в наступному сезоні навіть із сотнею порушеннями в АПЛ проти нас, не хвилюйтеся. Я буду тут", — цитує Гвардіолу журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

До речі, Хосеп Гвардіола прокоментував розгляд судових справ стосовно можливих махінацій збоку його клуба.