Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі 32 туру АПЛ проти Челсі, завдяки якій "червоні дияволи" забезпечили собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

"Мені комфортно у МЮ. Пам'ятаю, після поразки від Брентфорда з рахунком 0:4 було важко, але ми створили команду з добрим духом, добре працюємо на тренувальному полі та досягаємо результатів. І ось тепер клуб виходить до Ліги чемпіонів.

Ми хотіли перемогти сьогодні. Ми показали переможний настрій. У Челсі є визначні гравці, але ми були справді гарні на контратаках, дуже небезпечні. У підсумку ми забили чотири голи.

Потраплення до Ліги чемпіонів – це важлива подія. Цей клуб належить Лізі чемпіонів. Проте в АПЛ важко, бо за єврокубкові місця борються 7-8 команд.

Ми, як і раніше, можемо бути третіми в лізі. Важливо зберігати концентрацію, не отримувати травми. Але також встановити домашній рекорд. Це буде важлива гра, ми хочемо виграти її", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.