Англія

Усі деталі трансферу було залагоджено ще у грудні.

Сьогодні, 27 травня, відбулися матчі заключного туру німецької Бундесліги, в одному з яких Лепциг обіграв Шальке (4:2).

У цій грі оформленим дублем відзначився нападник "биків" Крістофер Нкунку, для якого це був останній матч у складі "биків".

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, найближчим часом 25-річного француза представлять у якості гравця Челсі.

Зазначається, що всі необхідні документи та медичні тести було пройдено у грудні минулого року. Сума трансферу становитиме близько 60 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Нкунку провів 34 матчі, в яких забив 20 голів та віддав сім результативних передач.