Англія

Контракт із аргентинським фахівцем розрахований до літа 2026 року.

Колишній головний тренер Тоттенгема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно очолив Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 51-річний аргентинець поставив свій підпис під контрактом із "синіми", який розрахований до літа 2026 року.

Зазначається, що офіційна заява вже підготовлена і наступного тижня Почеттіно розпочне свою роботу у якості наставника Челсі.

Після 37 турів Челсі набрав 43 очки та посідає лише 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Сьогодні відбудеться заключний тур АПЛ, у якому Челсі зіграє проти Ньюкасла. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.