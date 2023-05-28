Англія

Стали відомі володарі нагород за підсумками сезону у складі "синіх".

Захисника Челсі Тіаго Сілву визнали найкращим гравцем у складі "синіх" за підсумками сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нинішнього сезону 38-річний бразилець провів 34 матчі, в яких віддав дві результативні передачі.

За підсумками голосування серед уболівальників Сілва набрав 61% голосів. Він став другим бразильцем, якому підкорилася ця нагорода – перша дісталася колишньому гравцю Шахтаря Вілліану у 2016 році.

Друге місце в опитуванні посів півзахисник Енцо Фернандес, а трійку найкращих доповнив Кепа Аррісабалага.

Автором найкращого голу став хавбек Конор Галлагер, зокрема його забитий м'яч у ворота Крістал Пелес у жовтні 2022 року.

Найкращим гравцем клубної академії був визнаний захисник Льюїс Голл, який цього сезону дебютував у першій команді "синіх". На його рахунку вже 11 матчів та одна гольова передача.