Стали відомі володарі нагород за підсумками сезону у складі "синіх".
Тіаго Сілва, Getty Images
28 травня 2023, 19:51
Захисника Челсі Тіаго Сілву визнали найкращим гравцем у складі "синіх" за підсумками сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нинішнього сезону 38-річний бразилець провів 34 матчі, в яких віддав дві результативні передачі.
За підсумками голосування серед уболівальників Сілва набрав 61% голосів. Він став другим бразильцем, якому підкорилася ця нагорода – перша дісталася колишньому гравцю Шахтаря Вілліану у 2016 році.
Друге місце в опитуванні посів півзахисник Енцо Фернандес, а трійку найкращих доповнив Кепа Аррісабалага.
Автором найкращого голу став хавбек Конор Галлагер, зокрема його забитий м'яч у ворота Крістал Пелес у жовтні 2022 року.
Найкращим гравцем клубної академії був визнаний захисник Льюїс Голл, який цього сезону дебютував у першій команді "синіх". На його рахунку вже 11 матчів та одна гольова передача.