Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед (2:1).

"Тепер ми можемо говорити про требл. Звичайно, нам ще потрібно виграти Лігу чемпіонів. Ми дуже добре виступили для нашого міста та наших вболівальників. Цей матч був дуже важливим. Виграти Кубок Англії — це добре.

Завтра і післязавтра футболісти відпочинуть. Потім у нас буде три-чотири тренування перед матчем з Інтером. Ми вирушимо вранці в четвер після тренування.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Англії

Я — фанат Барселони, але я буду любити Манчестер Сіті до кінця свого життя. Я знаю, що сьогодні ми зробили нашим вболівальникам хороший подарунок, щоб насолоджуватися перемогою над нашими сусідами.

Який же сезон проводить Гюндоган. У нього не тільки хороші навички, а й менталітет. У великих матчах він грає ніби вони товариські, він може впоратися з тиском. Стоунз — неймовірний гравець. Останнім часом він дуже добре грав, чим дав можливість грати таким чином й нам. Усі хлопці були неймовірні", - наводить слова Гвардіоли ВВС.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде 10 червня.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола завоював 34 титул в кар’єрі тренера.