Англія

Камерунець з великою ймовірністю стане гравцем манкуніанського клубу.

У літнє трансферне вікно Манчестер Юнайтед працює над посиленням позиції голкіпера через можливий відхід Давіда Де Хеа, рішення за новим контрактом якого досі не прийнято. Головний претендент на цю позицію — Андре Онана з Інтера.

За повідомленням Sport Mediaset, МЮ запропонував за камерунця 50 млн євро та бонуси. Відомо, що свій вибір на Онана зупинив головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг, під керівництвом якого голкіпер грав у Аяксі. Переговори менеджерів манкуніанської команди з представниками голкіпера йдуть успішно. Андре готовий прийняти пропозицію "червоних дияволів".

Раніше повідомлялося, що саме Манчестер Юнайтед є фаворитом у боротьбі за ключового голкіпера "нерадзуррі", в якому також зацікавлений лондонський Челсі.