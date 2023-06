Баварія на своєму офіційному сайті повідомила про перехід ексгравця дортмундської Боруссії Рафи Геррейру.

Португалець перебрався до мюнхенського клубу на правах вільного агента. Контракт підписано до 30 червня 2026 року.

FC Bayern have completed the signing of Raphaël Guerreiro on a free 🔴⚪