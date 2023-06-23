Німеччина

Португалець продовжить кар'єру в мюнхенському клубі.

Баварія на своєму офіційному сайті повідомила про перехід ексгравця дортмундської Боруссії Рафи Геррейру.

Португалець перебрався до мюнхенського клубу на правах вільного агента. Контракт підписано до 30 червня 2026 року.

#ServusRapha 👋



FC Bayern have completed the signing of Raphaël Guerreiro on a free 🔴⚪ — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 23, 2023

У минулому сезоні Рафаель Геррейру провів 36 поєдинків у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 14 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший гравець дортмундців, Дауд, перейшов до Брайтона вільним агентом.