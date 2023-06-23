Баварія на своєму офіційному сайті повідомила про перехід ексгравця дортмундської Боруссії Рафи Геррейру.

Португалець перебрався до мюнхенського клубу на правах вільного агента. Контракт підписано до 30 червня 2026 року.

У минулому сезоні Рафаель Геррейру провів 36 поєдинків у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 14 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший гравець дортмундців, Дауд, перейшов до Брайтона вільним агентом.