Португалець продовжить кар'єру в мюнхенському клубі.
Рафаель Геррейру - гравець Баварії, сайт Баварії
23 червня 2023, 11:52
Баварія на своєму офіційному сайті повідомила про перехід ексгравця дортмундської Боруссії Рафи Геррейру.
Португалець перебрався до мюнхенського клубу на правах вільного агента. Контракт підписано до 30 червня 2026 року.
У минулому сезоні Рафаель Геррейру провів 36 поєдинків у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 14 результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший гравець дортмундців, Дауд, перейшов до Брайтона вільним агентом.