Угода з футболістом підписана до літа 2028 року.
Джеймс Меддісон, ФК Тоттенгем
28 червня 2023, 23:31
Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Лестера Джеймсом Меддісоном.
Угода з 26-річним англійцем розрахована до літа 2028 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів.
Минулого сезону Меддісон провів 32 матчі, в яких забив десять голів та віддав дев'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Шахтар проведе товариський матч із Тоттенгемом на підтримку України.