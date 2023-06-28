Англія

Угода з футболістом підписана до літа 2028 року.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Лестера Джеймсом Меддісоном.

Угода з 26-річним англійцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Меддісон провів 32 матчі, в яких забив десять голів та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Шахтар проведе товариський матч із Тоттенгемом на підтримку України.