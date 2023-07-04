Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після очолення лондонського клубу.

Новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував своє призначення у лондонському клубі.

"Для мене задоволення і честь бути пов'язаним із Челсі. Ми дуже схвильовані, і я дуже добре знаю Челсі — це один із найбільших клубів у світі. Тому, звичайно, мені було легко ухвалити рішення переїхати сюди.

Я дуже щасливий, що сьогодні ми можемо почати тут, у Кобхемі, на тренувальній базі і зустрітися з людьми та персоналом. Для нас це хвилююче і ми хочемо знову принести щастя цьому великому клубу. Ми старанно працюватимемо, гратимемо так, щоб вболівальники могли насолоджуватися футболом, а історія Челсі складається з перемог, але важливо також те, як ми збираємося будувати ці перемоги.

Ми схвильовані, щасливі та дуже вдячні всім людям. Звичайно, все починається з Тодда Боелі, Бехдада Егбалі, Хосе Фелісіано, і врешті-решт люди дійсно вітали нас сьогодні і кілька днів тому, коли ми приїхали вперше до Кобхема.

За останні 10, 12, 15 років Челсі був найбільшою командою Англії. Я дуже добре знаю Прем'єр-лігу та культуру Челсі. Я думаю, що наші вболівальники раді знову опинитися на шляху до перемоги.

Звісно, ми схвильовані. Ми раді працювати з дуже молодою командою, з іншим підходом, ніж у минулому. Але я думаю, що ми всі повинні розуміти, що нам потрібно дуже старанно працювати і створювати дуже хорошу атмосферу на тренувальній базі, щоб досягти успіху в найближчі кілька років.

Для нас це цікавий проект, тому що ми любимо хороших, здібних та талановитих гравців, але також ми хочемо, щоб люди, які хочуть бути з нами у цьому клубі, були дійсно відкриті, щоб допомогти клубу досягти того, чого ми хочемо.

З самого початку власники та спортивні директори дуже чітко уявляли собі проект, і ми були дуже раді приєднатися до них. Ми тут, щоб спробувати допомогти клубу та вболівальникам. Зрештою, найголовніше у футболі, щоб вони були щасливими і пишалися нами і тим, як ми підходимо до ігор. Гравці мають це розуміти.

Звичайно, в історії футболу завжди були злети та падіння, але Челсі — клуб, у якому не може бути таких злетів та падінь. Ми повинні бути впевнені, що приносимо те, що потрібно клубу бути на вершині, тому що історія клубу полягає в тому, щоб бути нагорі.

Які очікування від гравців? Очікуємо, що вони будуть відкриті та дозволять нам керувати ними. Їм потрібно, щоб ми насамперед створили майданчик, щоб вони почували себе тут комфортно. Вони повинні мати свій простір і почуватися важливими. Наш досвід знань полягає в тому, щоб дати Челсі найкращі інструменти, які допоможуть гравцям досягти успіху, удосконалюватися як індивідуально, так і колективно.

У нас є досвід, і разом ми можемо створити фантастичну подорож. Це те, чого ми хочемо: бути разом, працювати разом та бути частиною цього клубу. Якщо ми будемо разом, ми станемо дуже сильними. У нас неймовірна команда, і ми точно збираємось залучити відданих своїй справі гравців, які теж захочуть стати її частиною. Разом з фанатами та рештою ми знову зможемо знайти спосіб досягти успіху.

Враження від умов у Кобхемі? Це фантастичний, справді хороший тренувальний майданчик. Найголовніше, гравці та персонал повинні відчувати, що це наш будинок. Це не лише місце, куди можна прийти на роботу, сюди треба прийти та відчути себе як удома. Наш обов'язок полягає в тому, щоб допомогти створити це почуття, і ми повністю віддані створенню атмосфери, в якій люди можуть почуватися дійсно щасливими на своїй роботі. Я завжди вірю, що разом ми можемо досягти всього — не можна ставити межу.

Результати мають бути досягнуті у Прем'єр-лізі та турнірах, у яких ми беремо участь. Тепер ми повинні надати гравцям найкращі інструменти, щоб вони росли, відчували себе краще та розпочали передсезонну підготовку у чудовій формі.

Мій тренерський штаб? Мені потрібно відчувати, що ви всі – мої співробітники, мої люди, а ви повинні відчувати, що я – ваш колега. Нам потрібно працювати разом, і всі мають почуватися важливими.

Футбол змінився за останні кілька років, і важливо, щоб у кожній області були люди, здатні підштовхнути нас і мене до того, щоб стати кращими. Нам потрібні лідери, а не послідовники, в кожній області, і ми підштовхуватимемо кожну людину до того, щоб вона робила все можливе для клубу.

За останні кілька років я став набагато, набагато, набагато кращим! Ні, я гадаю, що це був важливий досвід для аналізу. У минулому у нас були часи, щоби все проаналізувати і стати краще. Еволюція йде кожен день, намагаючись стати кращою. Досвід це те, чим ви повинні скористатися, тому що якщо ні, то досвід ніщо.

Я думаю, що ми на правильному шляху, намагаючись додати щось і допомогти гравцям стати кращими. Ми найкращий тренерський штаб, який любить вводити нововведення, бути попереду всіх, але також ділитися та змішуватися з футболом минулого. Ми несемо відповідальність за те, щоб зберегти цінності футболу з минулого, вони чудові, і саме тому ми любимо футбол.

Футбол – це контакт емоцій. Емоції можуть виходити лише від фанатів. Це наша відповідальність. Гравці також повинні надсилати повідомлення та емоції. Команда відправляє їх вболівальникам, вболівальники — команді, персонал — гравцям. Ми всі рухаємося через емоції, але саме тому важливо мати чітке уявлення про нові технології, які допоможуть і нададуть гравцеві найкращі інструменти.

Емоції від Стемфорд Брідж у майбутньому матчі проти Ліверпуля? Це буде захоплююче, але, хоча це близько, це ще далеко. Спочатку нам потрібно познайомитися з гравцями, розпочати роботу, потім тур Америкою, який обіцяє бути неймовірним.

Ми будемо готові до першого матчу з Ліверпулем, і це буде дуже хвилююче провести перший матч чемпіонату на Стемфорд Брідж. У Ліверпулі ми зустрінемося з дуже гарною командою, яку я добре знаю за минулим. Зараз важливо уявити себе на Стемфорд Брідж. Ми дуже добре знаємо стадіон і знаємо, що разом із уболівальниками ми створимо гарну атмосферу.

Я дуже добре знаю, що нам потрібно будувати стосунки із фанатами. Наше минуле – це наше минуле, ми поважаємось і пишаємося своїм минулим, але зараз настав час будувати новий клуб, з іншими вболівальниками, які поводяться інакше, ніж в інших клубах.

Наш обов'язок побудувати дуже добрі стосунки з новими фанатами. Ми сподіваємося, що зможемо створити цей гарний настрій якнайшвидше, але я дуже добре знаю, що нам потрібно створити цей гарний настрій навколо сигналів, які команда їм надсилає.

Нам потрібно бути командою, яка демонструє єдність, дбає про клуб, дбає про вболівальників і до кінця бореться за емблему на грудях. Це найголовніше. Вболівальники повинні відчувати, що всі гравці, які беруть участь у грі, помруть за клуб. Це найголовніше, щоб створити це добре почуття і, безумовно, пишатися один одним.

Наша спільна мета – перемогти, бо футбол – це перемога. Ми добре проведемо час, створимо добрі стосунки, створимо приємну атмосферу та стосунки з людьми, але найголовніше – це перемагати. Якщо ви перемагаєте, це допомагає розвивати всі інші речі.

Футбол — це результат, а те, як ви його досягаєте, може бути по-різному, тому що ми люди і всі ми різні. Але зрештою ми хочемо перемагати, бути конкурентоспроможними, бути тваринами, які хочуть змагатися щотижня і в кожній грі. Нам потрібно бути дуже жорсткими, щоб спробувати створити такий менталітет та відчуття, що ми можемо перемогти будь-кого.

У мене вже був контакт із фанатами на вулицях Лондона та Барселони, де я був. Людей дуже хвилює майбутнє клубу, і нас також. Що ми можемо обіцяти, то це старанно працювати і захищати цей клуб до кінця. Ми намагатимемося зробити все, щоб вони відчували себе гордими і показували, що нам дійсно не байдуже. Це те, що ми можемо обіцяти", — сказав Почеттіно в інтерв'ю прес-службі "синіх".

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