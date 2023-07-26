Англія

Чергова перемога команди Пепа Гвардіоли.

Підопічні Пепа Гвардіоли у товариському матчі, який проходив в Японії, здолали Баварію з рахунком — 2:1.

На 21-ій хвилині голом відзначився 20-річний півзахисник Сіті Джеймс Макеті. Матіс Тель зрівняв рахунок наприкінці зустрічі, проте за 4 хвилини до завершення основного часу Ляпорт вирвав перемогу для своєї команди.

Наступним матчем для "містян" стане зустріч з мадридським Атлетіко. Баварія зіграє з японським Кавасакі Фронтале.

Баварія — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Тель, 81 - Макеті, 21, Ляпорт, 86.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті працює над новим контрактом для Аке.