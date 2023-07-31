Англія

Нідерландський захисник став капітаном "червоних".

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував факт отримання капітанської пов'язки в мерсисайдському клубі.

"Великий день для мене, для моєї дружини й моєї родини. Як ви знаєте, я капітан у своїй збірній, і це вже велика честь і привід для гордості. Але стати капітаном Ліверпуля — це щось, що я не можу описати на даному етапі.

Все це викликає у мене велику гордість, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб кожен пишався і був задоволений мною та футбольним клубом", — цитує гравця офіційний сайт Ліверпуля.

Віцекапітаном став Трент Александр-Арнольд.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль готує нову пропозицію щодо Лавії.