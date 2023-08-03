Англія

Сума трансферу 20-річного англійця становитиме близько 50 мільйонів євро.

Захисник Саутгемптона Тіно Лівраменто незабаром може стати гравцем Ньюкасла. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, переговори між клубами стартували у червні, але тривали відносно довго через необхідність виплати компенсації колишньому клубу 20-річного англійця – Челсі.

Зазначається, що сума трансферу становитиме 50 мільйонів євро.

Практично весь минулий сезон Лівраменто провів у лазареті "святих" через серйозну травму коліна. На його рахунку лише два поєдинки та 26 відіграних хвилин.