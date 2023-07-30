Англія

Один із кращих дриблерів АПЛ продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про продаж свого вінгера Аллана Сен-Максімена, який перебував у системі клубу починаючи з літа 2019 року.

26-річний француз вирушив до чемпіонату Саудівської Аравії, де він захищатиме кольори Аль-Ахлі.

Сен-Максімен підписав із саудівським клубом контракт до літа 2026 року. За неофіційною інформацією, сума трансферу склада більше 27 мільйонів євро.

Maxi, it's been a pleasure.



Once a Geordie, always a Geordie. 🖤🤍 pic.twitter.com/rLCMbBOg54 — Newcastle United FC (@NUFC) July 30, 2023

Нагадаємо, Аллан Сен-Максімен виступав за Ньюкасл з літа 2019 року. З того моменту він провів у футболці "сорок" 124 поєдинки, у яких йому вдалося забити 13 голів та віддати 21 результативну передачу.

Нагадаємо, раніше Аль-Ахлі також підписав вінгера Манчестер Сіті Ріяда Мареза.