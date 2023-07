Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про продаж свого вінгера Аллана Сен-Максімена, який перебував у системі клубу починаючи з літа 2019 року.

26-річний француз вирушив до чемпіонату Саудівської Аравії, де він захищатиме кольори Аль-Ахлі.

Сен-Максімен підписав із саудівським клубом контракт до літа 2026 року. За неофіційною інформацією, сума трансферу склада більше 27 мільйонів євро.

Maxi, it's been a pleasure.



Once a Geordie, always a Geordie. 🖤🤍 pic.twitter.com/rLCMbBOg54