Англія

"Вовки" оперативно знайшли заміну Хулену Лопетегі.

Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Гарі О'Ніл.

Угода з 40-річним англійцем розрахована на три роки. Попереднім місцем роботи О'Ніла був Борнмут, в якому він працював з 2021 по 2023 рік. Спочатку він був помічником, а після четвертого туру минулої кампанії став головним тренером, зберігши "вишень" в АПЛ.

На своєму новому місці О'Ніл змінив Хулена Лопетегі, який тільки вчора покинув команду. Він працював із командою з листопада минулого року, але зараз був дуже незадоволений трансферною політикою клубу.

Нагадаємо, у першому турі АПЛ Вулвергемптон зіграє проти Манчестер Юнайтед. Гра відбудеться 14 серпня, о 22:00 за київським часом.