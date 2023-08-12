Англія

Команда Мікеля Артети забезпечила собі комфортну перевагу у першому таймі.

Лондонський Арсенал у матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Ноттінгем Форест із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 26 хвилині, коли у воротах "лісників" результативним ударом відзначився Нкетіа, а через шість хвилин перевагу "канонірів" подвоїв Сака.

Ноттінгем Форест не зміг відігратися в рахунку, але все ж таки відповів одним голом у виконанні Авонії на 82 хвилині зустрічі.

Таким чином, Арсенал набрав перші три очки та виграв другий офіційний матч поспіль, після тріумфу у Суперкубку Англії над Манчестер Сіті.

Арсенал — Ноттінгем Форест 2:1

Голи: Нкетіа, 26, Сака, 32 — Авонії, 82.

Арсенал: Рамсдейл — Тімбер (Томіясу, 50), Вайт, Саліба, Парті — Гаверц, Райс, Едегор — Мартінеллі (Магальяйнс, 86), Сака, Нкетіа (Троссар, 73).

Ноттінгем Форест: Тернер — МакКенна, Ворролл (Вуд, 90), Болі — Айна (Вільямс, 72), Мангаля (Куяте, 90+1), Даніло (Авонії, 71), Ор'є — Гіббс-Вайт, Єйтс — Джонсон (Еланга, 80).

Попередження: Тімбер, Вайт — Айна, Мангаля.