Англія

Аргентинець висловився перед матчем з Ліверпулем.

Керманич Челсі Маурісіо Почеттіно дав оцінку роботи Юргена Клоппа на чолі "червоних" перед очною зустріччю на Стемфорд Брідж.

"Він краще вміє показувати свій характер! Так, пристрасть у нього завжди на місці. Так, я його люблю. Люблю його у хорошому розумінні, але хочу обіграти його команду. Як я думаю, на нас чекає хороший матч, і я, звичайно, буду дуже радий знову з ним побачитися.

Мені подобається філософія його футболу. Клопп подобається мені як людина, мені подобається його характер. Він дуже тепла людина. Здається, він дебютував у АПЛ матчем проти мого Тоттенгема", – сказав аргентинець.

Челсі та Ліверпуль зіграють сьогодні о 18:30. Онлайн-трансляція матчу відбудеться на Football.ua.