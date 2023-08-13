Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти Вереса (2:0).

"Враження – позитивні. Ми перемогли. А перемога – це завжди позитивні враження. Це був непростий і дуже нервовий матч в нашому виконанні. На перших хвилинах ми погано увійшли в гру.

Швидкі попередження Золотова і Бурди, звісно, вплинули на нашу гру. Ці жовті картки не дозволяли нам пресингувати суперника високо. Гравці Вереса – дуже швидкі. Ми не встигали і вирішили більше грати на контратаках, щоб не отримати другі попередження і не догравати в меншості.

Ключовий епізод матчу – вдалий вихід на заміну наших футболістів. Ми посилили гру замінами. І, звісно, пенальті, який заробив Демченко. Другий гол закрив гру.

Ми багато працюємо над тим, щоб гравці які виходять на заміну, допомагали підтримувати ритм і дотискати суперника. Це дуже важливо. Радий за всіх наших гравців.

Важлива дистанція довга. Поки старт, буде середина. Ми йдемо від матчу до матчу. Щось виходить краще, щось гірше. Але ж хлопці стараються і прагнуть мати більше, ніж вони зараз мають", - наводить слова Вишняка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Верес.