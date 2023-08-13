Німеччина

Лейпциг не залишив шансів мюнхенцям.

Наставник Баварії Томас Тухель прокоментував поразку від Лейпцига в Суперкубку Німеччини.

"Ми були спантеличені. Не знаю, у чому причина. Це ментальна проблема. Зараз я не маю рішення. Я стривожений і вкрай розчарований. Наш стиль гри було не впізнати.

За відчуттями, це повне продовження минулого сезону, але ми йшли зовсім іншим шляхом. Невідповідність між нашим сьогоднішнім виступом і тією формою та енергією, які ми показували у передсезонних матчах та на тренуваннях, величезна. Цього просто замало", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Баварія — РБ Лейпциг 0:3 Відео голів та огляд матчу