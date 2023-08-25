Англія

Новачок "городян" поділився своїми думками після переходу в команду Хосепа Гвардіоли.

Вінгер Жеремі Доку прокоментував свій перехід до складу Манчестер Сіті із французького Ренна.

"Чудовий день для мене як в особистому, так і в професійному плані. Манчестер Сіті — найкраща команда світу на даний момент. Трансфер у подібний клуб — особлива подія для мене та для всієї моєї родини.

Я молодий гравець, який має старанно працювати і прогресувати день у день. Працюючи під керівництвом Хосепа Гвардіоли та його штабу, я стану ще кращим. Впевнений у цьому!

Манчестер Сіті порадував своїх уболівальників минулого сезону. Зробити требл дуже складне завдання, але їм це вдалося.

З нетерпінням чекаю, коли зможу вперше зіграти у футболці "городян". Робитиму все, що в моїх силах, щоб радувати наших вболівальників", — наводить слова Доку прес-служба клубу.

Раніше повідомлялось, що сторони підписали контракт на п'ять сезонів. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 65 мільйонів євро.