Англія

Українець поділився своїми думками про виступи "канонірів" на старті нового сезону.

Універсал Арсеналу Олександр Зінченко прокоментував стартовий відрізок сезону для Арсеналу в англійській Прем'єр-лізі.

"Прийшло чимало нових гравців, які вже відіграють важливу роль у команді. Якщо говорити про малюнок гри, то я б не сказав, що багато змін у порівнянні з попереднім сезоном.

Ще є моменти, які стосуються взаємовідносин на футбольному полі між новими гравцями, адже вони прийшли з інших команд. Але це гравці з дуже хорошими якостями. У них не було ніяких проблем з адаптацією. Вони дуже добре влилися у команду.

Ми зараз тільки починаємо ставати на шлях, задля якого ми важко працювали та про який мріяли. Це тільки початок сезону. Не можу сказати, що ми зараз у своїй найкращій формі, але знаходимося на вірному шляху", — сказав Зінченко в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нинішнього сезону Зінченко провів три матчі, в яких відіграв на полі 111 хвилин.

Після чотирьох турів Арсенал набрав 10 очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч команда Мікеля Артети проведе проти Евертона, у якому виступає ще один українець Віталій Миколенко. Гра відбудеться 17 вересня.