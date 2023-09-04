Англія

Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 76 хвилин.

Лондонський Арсенал у матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Манчестер Юнайтед (3:1).

У цьому матчі взяв участь український захисник "канонірів" Олександр Зінченко, який провів на полі 76 хвилин.

За цей час 26-річний українець зробив 50 торкань м'яча, 43 точні передачі з 50 (86%), у тому числі одну ключову передачу, а також один відбір м'яча.

Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили гру українця у 6,2 та 6,5 балів, що у першому випадку є найнижчою оцінкою серед усіх гравців команди Мікеля Артети.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед.