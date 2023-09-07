Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Універсал національної команди поділився своїми думками про роботу під керівництвом Сергія Реброва.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував тренувальний процес національної команди під керівництвом Сергія Реброва.

"Це мій перший збір під керівництвом Сергія Реброва. Для мене, в принципі, не треба так багато часу, щоб адаптуватись, адже багатьох знаю особисто і в принципі почуваю себе добре.

З Ребровим ми зустрічались кілька разів. Але, як то кажуть, ближче познайомитись довелось вже тут.

Робота інтенсивна, але водночас цікава. Дуже багато інформації потрібно передати команді за такий короткий час перед такими відповідальними іграми. Гадаю, що тренерський штаб це робить на п'ять з плюсом, як то кажуть. Побачимо, що буде у грі", — сказав Зінченко в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Свій найближчий матч у відборі Євро-2024 збірна України проведе проти Англії. Гра пройде 9 вересня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.