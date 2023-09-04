Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (3:1).

"Ми працюємо, робимо все те, що ми робимо щодня, саме заради таких моментів. Це найвищий рівень спорту, тут все вирішують дрібниці. Перемогти могли як одні, так і інші.

Звісно, я дуже радий. МЮ – чудова команда, добре підготовлена. Вона створює суперникам проблеми. І коли пропускаєш такий гол, ситуація стає небезпечною.

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Райс зіграв чудово, але й вся команда була чудова. Деклан підштовхував нас тоді, коли це було потрібно. Такий поворот у грі – це чудово, і ми зуміли перемогти.

Ми по-справжньому домінували. У грі з Фулгемом була така сама історія. Команда заслуговує на більше. Коли я бачу команду з такою волею до перемоги, бажанням її здобути, я в захваті", — наводить слова Артети ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед.