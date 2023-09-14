Англія

Через проблеми зі здоров'ям іспанець пропустив два матчі "міщан".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повернувся до розташування "міщан". Про це повідомляє прес-служба клубу.

52-річний іспанець відновився після операції на спині, що відбулася 22 серпня. Через це він пропустив два матчі своєї команди в англійській Прем'єр-лізі.

Також зазначається, що Гвардіола вже встиг провести перше тренування після повернення на тренерський місток.

Після чотирьох турів Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши максимальні 12 балів.

Свій наступний матч "міщани" проведуть проти Вест Гема у гостях. Гра відбудеться 16 вересня о 17:00 за київським часом.