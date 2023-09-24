Англія

І це, як можна зрозуміти, не Тоттенгем.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постегоклу розповів, за кого вболівав в Англії увесь час.

"Я був великим фанатом Ліверпуля. Мені подобався Білл Шенклі, мене захоплювала атмосфера в їхній роздягальні.

Чи вболіваю зараз за Ліверпуль? Я зняв плакати зі стін минулого тижня! Та команда 70-х, коли вони багато володіли м'ячем і по-справжньому грали у футбол, відрізнялися від решти клубів, і це завжди приваблювало мене. Це, звичайно, вплинуло на мене", – наводить слова австралійця фахівця Daily Mail.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Постекоглу визнали найкращим тренером АПЛ у серпні.